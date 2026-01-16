بعد رباعية الاتحاد.. سيدات القادسية يلامسن المربع الذهبي

اقترب فريق القادسية الأول لكرة قدم السيدات من الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي بعد اكتساحهن الاتحاد 4-1 على ملعب الأخير ضمن ذهاب دور الـ8 من البطولة الجمعة.

وافتتح القادسية التسجيل مبكرًا عن طريق البرازيلية أدريانا سيلفا عند الدقيقة الرابعة، قبل أن تضيف نورا إبراهيم الهدف الثاني «10»، فيما قلّص الاتحاد الفارق عن طريق الجزائرية لينا بوساحة عند الدقيقة «33».

وفي الشوط الثاني، عزّزت الألمانية جينيفر ماروزان تقدم القادسية بالهدف الثالث «58»، قبل أن ترسل الفرنسية ليا لو جاريك الضربة الأخيرة «68».

ويتقابل الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب السبت المقبل، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وتُستكمل مواجهات ذهاب دور الثمانية السبت، بمواجهتي النصر أمام نيوم، وشعلة الشرقية أمام العلا.