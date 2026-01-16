رالي داكار.. دانية تحقق «الثاني»

تمسك القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز»، بصدارته الترتيب العام لفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2026، قبل ختام المنافسات، فيما حققت السعودية دانية عقيل المركز الثاني في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، عقب ختام المرحلة الـ12، الجمعة.

ودشَّن متسابقو الرالي منافسات المرحلة الـ 12 التي امتدت من الحناكية إلى ينبع، بمسافةٍ إجمالية بلغت 720 كلم، منها 311 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحقق ناصر العطية المركز الأول في المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و21 دقيقة و52 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقة واحدة و4 ثوانٍ عن الأمريكي ميتش جوثري، سائق «فورد ريسينج»، فيما جاء الأسترالي توبي برايس، سائق «تويوتا جازو»، ثالثًا بفارق دقيقة و25 ثانية عن المتصدر.

وبهذه النتيجة، وسَّع العطية الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 16 دقيقة وثانيتين عن الإسباني ناني روما، سائق «فورد ريسينج»، الذي حلَّ ثانيًا، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم ثالثًا بفارق 23 دقيقة و21 ثانية عن الصدارة.

وفي منافسات فئة السيارات «ستوك»، حصد فريق «ديفندر رالي» المراكز الثلاثة الأولى، إذ نالت الأمريكية سارة برايس المركز الأول بزمن 4 ساعات و17 دقيقة و35 ثانية، متقدمةً على الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق دقيقة و25 ثانية، فيما حلَّ الليتواني روكاس باتشيوسكا ثالثًا بفارق دقيقتين و10 ثوانٍ.

أما في فئة الدرَّاجات النارية، فقد اقتنص الأمريكي ريكي برابيك، درّاج فريق «هوندا إنرجي»، المركز الأول بزمن 3 ساعات و19 دقيقة وثانية واحدة، متقدمًا على الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس، درّاج «ريد بُل كي تي إم»، بفارق 3 دقائق و43 ثانية، فيما جاء الإسباني توشا شارينا، درّاج «هوندا إنرجي»، ثالثًا بفارق 12 دقيقة و58 ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، توِّج الأرجنتيني كيفن بينافيديس، سائق فريق «أكاديمية أوديسي»، بالمركز الأول بزمن 3 ساعات و44 دقيقة و52 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقتين و15 ثانية عن زميلته السعودية دانية عقيل التي حلّت ثانيًا، فيما جاء الأرجنتيني ديفيد زيلي، سائق «بي بي آر موتور سبورت»، ثالثًا بفارق 3 دقائق و37 ثانية.

وفي منافسات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في»، تصدّر الأرجنتيني خارمياس جونزاليس فيريولي، سائق «كان-إم فاكتوري أمريكا اللاتينية»، المرحلة بزمن 3 ساعات و51 دقيقة و36 ثانية، متقدمًا بفارق 6 دقائق و55 ثانية عن البرتغالي جواو مونتيرو، سائق «كان-إم فاكتوري»، فيما حلَّ الأمريكي هانتر ميلر ثالثًا بفارق 7 دقائق و39 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، حقق الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق «يورول رالي سبورت»، أفضلية المرحلة بزمن 3 ساعات و58 دقيقة و47 ثانية، متقدمًا بفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الليتواني فايدوتس زالا، سائق «نوردس دي روي إف بي تي»، فيما جاء التشيكي مارتن سولتيس، سائق «باجيرا زد إم ريسينج»، ثالثًا بفارق 8 دقائق و24 ثانية.

وتُختتم منافسات رالي داكار السعودية السبت 17 يناير 2026م، بانطلاق المرحلة الـ 13 والأخيرة في ينبع، لمسافةٍ إجمالية تبلغ 138 كلم، منها 105 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.