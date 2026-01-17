كونسيساو: لعبنا بلا روح.. وديابي يصنع الفارق

نوَّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بغياب الروح القتالية والشراسة عن لاعبيه خلال الشوط الأول أمام الاتفاق، فيما أشار إلى دور إهدار الفرص في خسارة المباراة التي جرت، الجمعة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت اتفاقية بهدف نظيف في جدة قال المدرب: «كنا أفضل في الشوط الثاني مقارنة بالأول، وتحصّلنا على فرص عدة، لكن لم نوفّق في استثمارها أمام المرمى».

وأضاف: «الفريق كان خطيرًا قبل وبعد طرد رايكوفيتش، وحصل على فرص كثيرة، والأهم كان ترجمتها، وهو ما لم ننجح فيه».

وعن مدى تأثر الفريق بغياب البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، علق: «غيابه مؤثر بالتأكيد، مع ذلك الأهم بالنسبة لي هو الروح القتالية، وهذا الشيء لم أره خلال الشوط الأول».

وتابع: «أي خصم يواجه الاتحاد يتكتل دفاعيًا، لذا كنّا بحاجة إلى الشراسة، وافتقدناها خلال الشوط الأول، وتحدثت مع اللاعبين في فترة الاستراحة، وقلت لهم: مهما قدمتم خلال الشوط الثاني دون شراسة فلن تحققوا شيئًا، والفريق الذي يمتلك مثل هذا الجمهور الكبير عليه إظهار كل ما لديه».

وأردف: «كان لدينا استراتيجية معينة للشوط الأول، وتوجب علينا الانتظار قبل تغييرها في الشوط الثاني دون استعجال، لكن إذا لم يكن لدينا الرغبة في التقدم للتسجيل فكل ما يُطرح عبث».

وأردف: «يجب علينا العمل أكثر للتصحيح، لكن خوض 7 مباريات خلال 23 يومًا ليس سهلًا».

ودافع عن قرار إشراك الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي يتعرض لانتقادات، قائلًا: «لدينا فقط 8 لاعبين أجانب مسموح بضمهم إلى قائمة اللقاء، وأختار العناصر الأنسب، وديابي بالفعل لا يظهر كثيرًا خلال المباريات لكن في لقطة واحدة يصنع الفارق».

ورفض الحديث عن الصفقات الشتوية موضحًا: «لا أحب التطرق إلى الانتقالات، وغير سعيد بوجود شعار الاتحاد في هذا الترتيب».

وتجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول الدوري.