الشهري: حدث ما توقعته.. وهزمتهم أمام الجمهور الكبير

كشف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن تعمده التركيز على مهاجمة الاتحاد عبر جهته اليمنى، مشيرًا إلى نجاح رؤيته الفنية في انتزاع الفوز أمام «النمور»، الجمعة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى اتفاقيًا بهدف نظيف قال الشهري: «أردنا استغلال الجهة اليمنى للاتحاد وركزنا عليها خلال اللقاء، وبين الشوطين توقعنا الحصول على فرص وهو ما حدث بالفعل، وسجلنا هدفًا وحققنا الفوز في ملعب صعب وأمام منافس قوي وجمهور كبير».

وأضاف: «اللاعبون أبدوا ردّة فعل إيجابية بعد الخسارة الماضية، وبالطبع مباراة الاتحاد تزيد الدوافع، فأي لاعب يتمنى المشاركة فيها وتقديم كل ما لديه، ولعبنا بصورة مميزة رغم الغيابات».

وتابع: «إذا أردت الفوز على الاتحاد عليك التركيز دفاعًا وهجومًا، وسنعمل أكثر في الفترة المقبلة للحصول على مركز متقدم».

وتعليقًا على صنع الاتحاد فرصًا عديدة أمام مرمى الاتفاق قال الشهري: «عندما تواجه الفرق الأربعة الكبار عليك التركيز دفاعيًا في الكرات العرضية، وسنحاول معالجة ما حدث، لأن هناك فرصًا محققة بالفعل أضاعها الاتحاد أمامنا».

وأثنى على الجناح خالد الغنام، صاحب هدف الفوز، قائلًا: «خالد موهوب وكان بحاجة إلى هذه الفرصة، وما زلنا ننتظر منه الكثير، وهو مميز هجوميًا لكننا نريده بالمثل دفاعيًا، وأشركته في العمق لأنني أعرف مدى جودته في الاختراق بسرعته».