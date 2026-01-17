2026.. أفضل نسخ الغنام

يقدّم خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أفضل نسخة تهديفية له خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

وبهدف الفوز الذي أحرزه أمام الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 16، وصلت غلة الغنام في دوري 2025ـ2026 إلى خمسة أهداف.

ولم يسبق للاعب البالغ من العمر 25 عامًا تسجيل عدد مماثل في أي نسخة دوري سابقة على مدى مشواره.

وكان أقصى ما سجله في نسخة واحدة من البطولة، 4 أهداف، خلال موسم 2020ـ2021، وقد تخطّاها بهدفه أمام الاتحاد.

وفي المجمل أحرز الجناح الشاب 15 هدفًا على صعيد دوري المحترفين الذي خاض فيه 124 مباراة بقمصان القادسية والنصر والفتح والهلال والاتفاق.

وزار شباك 11 فريقًا في «المحترفين»، مسجلًا هدفين أمام كل من الاتحاد وضمك والباطن والاتفاق، ناديه الحالي، وهدف واحد أمام التعاون والهلال والشباب والفتح والحزم والفيصلي والعين.

ولعب أمام الاتحاد 6 مباريات ضمن بطولة الدوري، وسجل فيه هدفًا بقميص النصر عام 2021، وأضاف الآخر بألوان الاتفاق.

ويأتي الغنام ثانيًا في ترتيب هدافي فريقه خلال النسخة الجارية، مناصفة مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، خلف زميلهما الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي أحرز 9 أهداف.