لوريان يذيق موناكو الخسارة التاسعة

تغلب فريق لوريان الفرنسي الأول لكرة القدم على مضيفه موناكو 3-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي

الجمعة.

وبعد شوط أول سلبي نجح لوريان في التقدم عن طريق السنغالي بامبا دينج في الدقيقة 68، ثم تعادل الإسباني أنسو فاتي لموناكو «79».

وأعاد جيان فيكتور ماكجينو التقدم لصالح لوريان «85»، وبعد دقيقتين أضاف التوجولي كريم درمان الثالث ليحسم تفوق الضيوف.

وبهذه النتيجة رفع لوريان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، أما موناكو فتجمد رصيده عند 23 نقطة بالمركز التاسع، بعدما تلقى الهزيمة التاسعة الموسم الجاري.

وتنتظر موناكو مواجهة صعبة خارج ملعبه الثلاثاء المقبل ضد ريال مدريد في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.