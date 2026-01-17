بعد 17 عاما.. رايكوفيتش يكرر حالة البلوي

جدَّد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رقمًا سلبيًا نادرًا في دوري المحترفين، بطرده أمام الاتفاق، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16.

وحصل رايكوفيتش على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 85 نتيجة إفساده هجمة اتفاقية بلمس متعمد للكرة خارج منطقة جزاء فريقه.

وللمرة الثانية يتعرض الحارس الصربي للطرد في النسخة الجارية من دوري روشن، ففي ثاني جولات البطولة نال بطاقة حمراء مباشرة أيضًا خلال مباراة فريقه مع الفتح.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي لم يُطرد حارس مرمى مرتين خلال نسخة دوري محترفين واحدة، قبل رايكوفيتش، سوى المعتزل سلطان البلوي.

ونال البلوي بطاقتين حمراوين مباشرتين في مباراتين مختلفتين من نسخة 2008ـ2009 التي خاضها بقميص الوطني.

ويرصد الموقع حصول الحارس على الورقة الحمراء أمام نجران والوحدة، 4 و12 أبريل 2009، في الجولتين 20 و22 من تلك النسخة.

وعدا البلوي ورايكوفيتش، لا يسجّل الموقع حالتي طرد لأي حارس مرمى في نسخة واحدة من الدوري.