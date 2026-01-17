بالتعادل.. بيزا يوقف انتصارات أتالانتا

أوقف فريق بيزا الأول الإيطالي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات ضيفه أتالانتا وفرض عليه التعادل 1-1 الجمعة لحساب الجولة الـ 21 من الدوري المحلي.

وسجل المونتنيجري نيكولا كرستوفيتش هدف تقدم متأخر لأتالانتا في الدقيقة 83، لكن بعد 4 دقائق أدرك النيجيري رافيو دوروسينمي هدف التعادل.

ويعد هذا التعادل الـ 11 لبيزا صاحب المركز الـ 19 قبل الأخير بـ 14 نقطة، أما أتالانتا فبعد 3 انتصارات متتالية على حساب كل من روما وبولونيا وتورينو، عاد للتعثر ليصل للنقطة 32 في المركز السابع.

وفي اليوم التالي للإعلان الرسمي عن انتقاله قادمًا من أتلتيكو مدريد بعد ستة أشهر فقط في إسبانيا، سجّل الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري ظهوره الأول بقميص أتالانتا، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 55، غير أن اللاعب السابق لنابولي لم يتمكن من ترك بصمة واضحة خلال اللقاء.

وفي باقي مباريات الجولة يسعى إنتر ميلان للتمسك بالصدارة وفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن جاره ميلان عندما يحل ضيفًا السبت على أودينيزي.

ويخوض إنتر لقاءه مع أودينيزي العاشر، وتركيزه على ما ينتظره الثلاثاء على ملعبه حين يستأنف مشواره في دوري الأبطال ضد أرسنال الإنجليزي متصدر ترتيب المجموعة الموحدة بعد 6 جولات.

ويحل يوفنتوس السبت ضيفًا على كالياري بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على كريمونيزي 5-0 الإثنين وقبلها على ساسوولو 3-0، ليصبح وروما على المسافة ذاتها من نابولي الثالث.

من جهته، يبدو ميلان مرشحًا لفوزه الـ 12 حين يستضيف الأحد ليتشي الـ 17، على أمل التمسك أقله بمركزه الثاني ومواصلة سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة منذ المرحلة الافتتاحية التي خسرها أمام كريمونيزي، في إنجاز لم يحققه سوى مرتين منذ احتساب ثلاث نقاط للفوز موسمي 1995-1996 و2003-2004.

وعلى ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، يأمل نابولي الخروج من دوامة التعادلات التي علق فيها لثلاث مراحل متتالية عندما يستضيف ساسوولو الـ 11 بغياب مدربه أنتونيو كونتي الذي أوقف لمباراتين تواليًا لطرده خلال قمة المرحلة العشرين أمام إنتر «2-2».

كما يلعب روما الأحد مع مضيفه تورينو في مواجهة ثأرية بعد خروجه الثلاثاء على يد الأخير من ثمن نهائي الكأس «2-3».