حسم مواجهة ليل.. باريس يهدد صدارة لنس

استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، صدارة الترتيب مؤقتًا بفوزه على ليل بثلاثية نظيفة، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري المحلي.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الذي خاض أولى مبارياته بعد إقصائه المفاجئ على يد جاره باريس إف سي 1-0 من دور الـ 16 لمسابقة كأس فرنسا، كل من عثمان ديمبيلي «13 و64» وبرادلي باركولا «90+3».

ورفع باريس رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين عن لنس الذي يستطيع العودة إلى الصدارة في حال فوزه على أوكسير السبت. وفي المقابل، تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة بالمركز الرابع.

وخاض باريس مواجهة القمة أمام ليل بصفوف مكتملة، باستثناء غياب الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي بلغ مع منتخب المغرب المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في مواجهة السنغال الأحد.

وعزز سان جرمان سلسلة مبارياته بلا هزيمة أمام ليل إلى 10 بينهما على أرضه وخارجها، محققًا ثمانية انتصارات وتعادلين.