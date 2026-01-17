الاتفاق يفعّل بند تجديد عقد الغامدي حتى 2028

فعّلت إدارة نادي الاتفاق بند التجديد في عقد فارس الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لينتهي في 2028 بدلًا من الصيف المقبل حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويتضمَّن عقد الغامدي بندًا يتيح تجديده عامين إضافيين، وقررت الإدارة الاتفاقية تفعيله وسط موسم شهد تثبيت اللاعب قدميه مع الفريق.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع فريق الاتفاق الأول سوى خلال الموسم الجاري، بعد تدرجه في الفئات السنية للنادي ثم إعارته إلى الساحل الموسم الماضي.

وإجمالًا خاض بقميص الفريق 9 مباريات، بواقع 8 ضمن بطولة دوري روشن السعودي، وواحدة في الكأس.

وصنع الغامدي هدفين خلال منافسات الدوري، أولهما أسهم في تعادل الاتفاق 2ـ2 مع النصر ضمن الجولة 12، والآخر فاز به الفريق على الاتحاد 1ـ0، الجمعة، لحساب الجولة 16.