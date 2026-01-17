التعويض شعار الفيحاء أمام ضمك

يحل فريق ضمك الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الفيحاء، السبت، في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لكلا الطرفين، إذ يرغب الفيحاء في الابتعاد عن مناطق الخطر، وتعويض خسارته القاسية من القادسية بخماسية بيضاء، فيما يبحث ضمك عن فوزه الثاني في الدوري بعد تعادله أمام الاتحاد بالجولة الماضية.

ويمتلك ضمك أفضلية تاريخية في مواجهات الفريقين المباشرة بدوري المحترفين، بعد أن التقيا في 10 مباريات، كسب الفريق الجنوبي منها أربعة لقاءات، مقابل انتصار وحيد للفيحاء، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

وعلى أرض المجمعة، تبدو الأرقام متقاربة نسبيًا، إذ تفوّق الفيحاء مرة واحدة، مقابل انتصارين لضمك، بينما حضر التعادل في مباراتين.

ويدخل ضمك المواجهة وهو في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط جمعها من فوز واحد وسبعة تعادلات، فيما يتمسك الفيحاء بالمركز الـ12 بـ13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.