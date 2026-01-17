التحدي الثالث يجمع الأهلي والخلود

يلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم مصيفه الخلود، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وسط نشوة أربعة انتصارات متتالية على حساب الفيحاء والنصر والأخدود والتعاون.

ويأمل الأهلي، رابع الترتيب بـ31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والبقاء قريبًا من مراكز الصدارة.

في المقابل، يبحث الخلود عن الخروج من سلسلة نتائجه السلبية بعد خسارته آخر مباراتين أمام الاتحاد والأخدود، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات و10 خسائر.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، التقيا مرتين، فاز الخلود في الأولى 1ـ0، فيما رد الأهلي الانتصار في جدة برباعية مقابل هدف.