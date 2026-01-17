استفاقة الشباب تهدد عودة النصر

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب الأول بارك في الرياض عندما يحلُّ فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفًا على النصر ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

ويشتد الصراع بين الثنائي العاصمي، إذ يبحث الأصفر عن العودة إلى مضمار المنافسة على اللقب، فيما يأمل الثاني مواصلة صحوته، وتحسين مركزه.

ولم يحقق الفريق الشبابي أي انتصار على نظيره النصراوي منذ نوفمبر 2021، وخلال هذه المدة خسر تفوقه أمام منافسه في سجل المواجهات التي جمعتهما على صعيد دوري المحترفين.

وتعد مواجهة السبت رقم 35 بينهما في تاريخ «المحترفين»، إذ تمكن النصر من تحقيق الفوز في 13 مواجهة سابقة، وحضر التعادل 10 مرات، فيما فاز الشباب 11 مرة.

ويحتل النصر ثاني الترتيب بفارق الأهداف عن التعاون الثالث، وبرصيد 31 نقطة، بعدما حقق 10 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر ثلاثًا.

وتعرض الفريق الأصفر لهبوط مفاجئ على مستوى النتائج، فبعد عشرة انتصارات متتالية، تعثر بالتعادل أمام الاتفاق، قبل خسارة ثلاث مباريات متتالية كان آخرها أمام جاره الهلال، ويسعى جاهدًا إلى وضع حد للنزيف النقطي.

في حين يحتل الشباب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في مباراتين، وتعادله في خمس، وخسارته سبعًا.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية وعدم تحقيقه الفوز في 11 مباراة متتالية، استطاع الشباب الانتصار على نيوم في الجولة الماضية، ويطمح إلى تفادي العودة إلى مربع التعثرات.