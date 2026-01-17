العطية بطل داكار 2026

توّج القطري ناصر العطية، السبت، بلقب رالي داكار 2026، للمرة السادسة في فئة السيارات، بختام المرحلة الـ 13 الأخيرة من السباق، الذي يُنظم في السعودية منذ 2020 (الفرنسية ـ رويترز)