العطية بطل داكار 2026

2026.01.17 | 03:09 pm
توّج القطري ناصر العطية، السبت، بلقب رالي داكار 2026، للمرة السادسة في فئة السيارات، بختام المرحلة الـ 13 الأخيرة من السباق، الذي يُنظم في السعودية منذ 2020 (الفرنسية ـ رويترز)
