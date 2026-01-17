المرة السادسة.. العطية بطل رالي داكار

أحرز القطري ناصر العطية، السبت، لقب رالي داكار 2026، للمرة السادسة في فئة السيارات، بختام المرحلة الـ 13 الأخيرة من السباق، الذي يُنظم في السعودية منذ 2020.

وأحرز العطية اللقب بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 و2023، مانحًا فريق داسيا انتصاره الأول في مشاركته الثانية فقط.

وخلف العطية السعودي يزيد الراجحي، الذي أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى.

وكان يكفي العطية، الحاصل على برونزية السكيت ضمن رياضة الرماية في أولمبياد لندن 2012، تجنب أيّ خطأ في اليوم الأخير لاعتلاء منصة التتويج، بعدما رفع رصيده إلى 50 فوزًا بمراحل الرالي، الجمعة.

واعتلى القطري، صاحب الـ55 عامًا، صدارة الترتيب العام منذ الأيام الأولى.

وحلّ في المركز الـ 14 في المرحلة الأخيرة، وهي مسار يبلغ 105 كلم مُحَدّدة التوقيت حول ينبع على البحر الأحمر، لكنه نجح في الحفاظ على نحو عشر دقائق من التقدم في الترتيب العام على الإسباني ناني روما، سائق فريق فورد.

وحقق ملاحه البلجيكي فابيان لوركان، الذي سبق أن شارك مع الفرنسي سيباستيان لوب، فوزه الأول في رالي داكار.

وجاء لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، وفي مشاركته العاشرة، بالمركز الثاني في المرحلة الأخيرة، وأنهى رالي داكار رابعًا ضمن الترتيب العام على متن سيارة داسيا أخرى.

وفي أدنى فارق بتاريخ رالي داكار الصحراوي، الذي انطلق عام 1979، أحرز الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس، سائق فريق «كيه تي أم» لقب الدراجات النارية، بفارق ثانيتين فقط عن الأمريكي ريكي برابيك، من هوندا.

وحسم بينافيديس، صاحب المركز الثاني في المرحلة، اللقب للمرة الأولى في مسيرته عن عمر 30 عامًا، فيما فوّت برابيك فرصة تتويجه الثالث بعد لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة.