الاتحاد يترقب بلانيس.. ويتمسك بالعبود

تنتظر إدارة نادي الاتحاد من الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، التفاوض مع لاعب في مركز الهجوم بعد استقرار اللجنة الفنية عليه من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الشتوية الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن الإدارة تترقب أن يوجد بلانيس حلولًا مناسبة فيما يخص إعارة أو بيع عقد الصربي كارلو سيميتش، قلب الدفاع، المقيد في خانة المواليد.

وأشار المصدر إلى أن سيميتش خرج من حسابات البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق.

ووفقًا للمصدر ذاته، تفكر إدارة الاتحاد في استقطاب لاعب مواليد في خط المقدمة، في الوقت الذي تدرس فيه عدة سيناريوهات محتملة تتيح تسجيل لاعب جديد.

وكانت «الرياضية» ذكرت، في 2 يناير الجاري، أن الإدارة الرياضية في النادي الجداوي تواجه صعوبة في حال قررت تغيير سيميتش، لاعب المواليد في الفريق الأول، والتعاقد مع مهاجم مواليد بديل، بسبب لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، التي تمنع مشاركة اللاعب مع ثلاثة أندية في موسم واحد.

وكان سيميتش قد شارك خلال الموسم الجاري مع أندرلخت البلجيكي، قبل انضمامه إلى الاتحاد، ما يحد من إمكانية انتقاله والمشاركة مع نادٍ ثالث.

ويستطيع الاتحاد إعارة اللاعب أو انتقاله إلى دوري يبدأ في يناير بحال تحصل على عرض، أو انتقاله إلى نادٍ يكتفي معه بالتدريبات دون المشاركة الرسمية في المباريات.

وأعلن اتحاد جدة، 13 سبتمبر العام الماضي، عن إتمام صفقة سيميتش بعقد يمتد حتى عام 2029 من أندرلخت البلجيكي، ولعب معه سبع مباريات، خمس منها في دوري أبطال آسيا للنخبة وواحدة في دوري روشن وأخرى في كأس الملك.

في سياق متصل، أبلغت إدارة النادي ـ ممثلة برئيسها فهد سندي ـ اللاعب عبد الرحمن العبود تمسكها الكامل بخدماته، ورفضها التام لرحيله، مؤكدة أنه يُعدّ من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة الفريق.