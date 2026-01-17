باجبير لـ «الرياضية»: لوحة العلا استغرقت 14 ساعة

يشارك الفنان التشكيلي محمد باجبير في الفعاليات المصاحبة لبطولة العلا لبولو الصحراء 2026 بلوحة استغرق العمل عليها 14 ساعة، حسبما كشف عنه لـ«الرياضية» السبت.

وقال باجبير: «لوحتي التي أشارك فيها هي من مدرسة التايبو قرافك، وهو فن ترتيب وتنسيق الكتابات داخل التصميم من تصغير وتكبير أحجام الحروف، أو تغيير المسافات بين الحروف والسطور، أو اختيار عدة خطوط للكتابة.. وهي مستلهمة من وحي الخيال، وتضم عددًا من الأماكن الشهيرة في العلا، مثل مدائن صالح، وجبل الفيل والنخلة، التي ترمز إلى المدينة، كما تضم فارسًا على ظهر خيل بالتزامن مع فعاليات البطولة».

وأضاف باجبير: «أنا عضو في وزارة الثقافة والفنون، وأعمل بالمجال منذ أكثر من 19 عامًا، ولدي أعمال كثيرة شاركت فيها داخل السعودية وخارجها، ومن أبرزها لوحة البصمة، وهي عمل خاص بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

وتُعد بطولة لبولو الصحراء الأولى من نوعها على الملاعب الترابية في العالم، حيث تجمع نخبة من أبرز محترفي اللعبة دوليًا، إلى جانب أمراء وشخصيات مهمة، في حدثٍ يجسّد التقاء المنافسة النخبوية مع تراث السعودية العريق في الفروسية.