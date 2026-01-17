الشهري مع الاتفاق.. 50% انتصارات

حقق السعودي سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، 23 انتصارًا في مسيرته التدريبية مع النادي الشرقي على فترتين زمنيتين مختلفتين، آخرها أمام الاتحاد بهدف نظيف، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وقاد الشهري فريق الاتفاق إجمالًا بـ 46 مباراة دورية، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 23 مباراة، ما يعكس نسبة نجاح بلغت 50 في المئة من إجمالي المواجهات، كما وصلت حصيلة التعادلات إلى 12 مباراة، مقابل تلقي 11 هزيمة.

وبدأت الحقبة الأولى في العاشر من ديسمبر لعام 2017، حينما تولى زمام الأمور الفنية خلفًا للصربي ميودراج يسيتش، وأدار 14 مواجهة رسمية، انتصر في سبع مباريات، وتعادل في أربع مناسبات، بينما تلقى ثلاث هزائم، لينهي تلك الفترة بحصد 25 نقطة وضعته خامس الترتيب.

عاد الشهري مجددًا لقيادة «فارس الدهناء» في الثلاثين من يناير لعام 2025، ليكون بديلًا للإنجليزي ستيفن جيرارد، وأشرف في الجزء المتبقي من موسم 2024ـ2025 على 17 مباراة، استطاع الفوز في تسع منها، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر أربعًا أخرى، جامعًا 31 نقطة في المركز السابع.

وخلال الموسم الجاري 2025ـ2026، لعب الاتفاق تحت قيادة الشهري 15 مباراة، أسفرت عن تحقيق سبعة انتصارات، وأربعة تعادلات، في حين تعثر بالخسارة في أربعة لقاءات، ليضيف 25 نقطة في المركز السابع.