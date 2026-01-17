المطيري يستمر بعد التوقيع مع الأهلي

اتفق مشعل المطيري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم «درجة أولى»، مع إدارة النادي الجنوبي على البقاء حتى نهاية الموسم، على الرغم من توقيعه عقدًا احترافيًا مع النادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة، الجمعة الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المطيري أبلغ الإدارة استمراره، دعمًا منه للفريق الذي يتصدر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على أن يكون انضمامه لناديه الجديد، الصيف المقبل، بعدما سعى الأهلي إلى شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعزز الأهلي صفوفه بالتعاقد مع هداف النادي الجنوبي لمدة ثلاثة مواسم، بعد أن أجرى فحصًا طبيًا بأحد المراكز الطبية المختصة في جدة.

وبدأ المطيري مشواره الاحترافي مع نادي الأنصار في المدينة المنورة عام 2020، قبل الانتقال إلى أحد عام 2022، ومنه إلى أبها، صيف 2023.

وشارك المطيري مع أبها الموسم الجاري في 17 مباراة في المسابقات كافة، منها 16 في دوري «يلو»، سجَّل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة، ونال بطاقة صفراء واحدة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.