رسميا.. هوساوي وريان يوقعان مع الهلال

وقعت إدارة الهلال رسميًا مع الدولي مراد هوساوي، عقدًا لمدة خمسة أعوام، قادمًا من فريق الخليج الأول لكرة القدم، وفق حساب النادي عبر منصة «إكس»، السبت، الذي أعلن أيضًا عن ضم زميله الحارس ريان الدوسري.

وأشار الهلال إلى أن صفقة هوساوي تكفل بها الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي.

وكانت «الرياضية» أعلنت وفق مصادرها الخاصة، في 11 يناير الجاري، عن اتفاق الهلال مع الخليج على شراء عقد لاعب وسط، مقابل 56 مليونًا و250 ألف ريال سعودي، على أن تشمل القيمة المالية حصة النادي الشرقي وأحد، الذي يملك 40 في المئة من قيمة الصفقة، وفقًا لبند إعادة البيع المدرج في عقد انتقاله للأول، صيف 2024.

ويمتد عقد مراد هوساوي مع الخليج إلى أربعة أعوام حتى 2029، واستقطب من نادي أحد، كما مثَّل المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب الأخيرة.

ولعب هوساوي مع الخليج 44 مباراة في دوري روشن، وكأس الملك، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفين، وبمجموع 2404 دقائق، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.