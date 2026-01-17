النصر والشباب.. رباعيات بيضاء و20 بطاقة حمراء

سطّرت مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الشباب فصولًا مثيرة، في حكاية دوري المحترفين السعودي، بمِداد التنافسية، والإثارة التهديفية، والبطاقات الحمراء، وتقلُّبات المباريات، وغيرها من تفاصيل «الساحرة المستديرة».

وأيًا كان مكان الفريقين على سُلَّم الترتيب، تبقى مباراتهما موعدًا كرويًا يخطِف الأنظار، عطفًا على أحداثٍ شهِدها قبل وبعد استحداث دوري المحترفين عام 2008.

ويتجدد الموعد مساء السبت على ملعب «الأول بارك»، لحساب الجولة الـ 16 من الموسم الجاري.

وتنعكس التنافسية بين الفريقين، بصرف النظر عن المراكز، على سِجلّ المواجهات بينهما في إطار «المحترفين». ففي حين كسِب النصر 13 لقاءًا من أصل 34، كسِب الشباب 11، وتعادل الجانبان في 10 مباريات.

وحتى صيف 2020، كان كل طرفٍ قد هزم الآخر ثماني مراتٍ على مستوى المسابقة، التي تحمل اسم دوري روشن السعودي منذ عام 2022.

ريمونتادا نصراوية

ومن أكثر هذه المواجهات إثارةً تلك التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد «الملز» في 7 ديسمبر 2013، لحساب الدور الأول من دوري 13-2014. يومها، تقدم الشباب بهدفين أحرزهما المهاجمان مهند عسيري والبرازيلي رافينيا، بعد طرد زميلهما المدافع الكوري الجنوبي تاي هوي كواك ببطاقتين صفراوين.

وفيما بدا أن «الأصفر» غير قادرٍ على الاستفادة من النقص العددي، عاد لاعبوه بهدفٍ للمهاجم محمد السهلاوي من ركلة جزاء، تبِعه هدف تعادلٍ بواسطة المهاجم البرازيلي إلتون.

وأكمل جمعان الدوسري العودة «الريمونتادا» بعدما انطلق من الخط الخلفي وسدد من بعيد في المرمى الشبابي معلنًا عن قلب الطاولة وتقدّم فريق المدرب الأوروجوياني جوزيه كارينيو بنتيجة 3ـ2، التي انتهت عليها المباراة.

عودة أخرى

قدَّم موسم 22- 2023 عودةً نصراويةً أخرى أمام الشباب. ففي 23 مايو 2023، منح المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا «الليوث» تقدّمًا على صاحب الأرض، في ملعب «الأول بارك»، بهدفين أحرزهما خلال الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط، أحرز المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفًا نصراويًا قلّص الفارق. وخلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، أدرك الجناح عبد الرحمن غريب التعادل، ثم أدّى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورًا حاسمًا محرزًا الهدف الثالث، ففاز النصر 3ـ2 مع المدرب الكرواتي دينكو يليتشيتش.

مفاجأة شبابية

صنع المدرب الإسباني المؤقت كارلوس هيرنانديز مفاجأةً على صعيد الدوري مساء الـ 13 من فبراير 2021، عندما قاد الشباب إلى اكتساح النصر على ملعب «الأول بارك»، 4ـ0، وكان صاحب الأرض يومها تحت قيادة فنية مؤقتة أيضًا، تمثّلت في الكرواتي ألين هورفات، مدرّب الفريق خلال النصف الثاني من دوري 20- 2021.

وأحرز جوانكا هدفين في الرباعية، التي افتتحها مواطنه إيفر بانيجا، لاعب الوسط، واختتمها المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

رباعية صفراء

ثأر فريق النصر لنفسه من الرباعية الشبابية، وروَّض «الليوث» بالنتيجة ذاتها، 4ـ0، في 29 أغسطس 2023، لحساب الدور الأول من دوري 23- 2024، في أمسيةٍ شهِدت إحراز رونالدو هدفين، فيما وقّع الجناح السنغالي ساديو ماني على الهدف الثالث، وأضاف الظهير سلطان الغنام الهدف الرابع.

ولعِب «الأصفر» المباراة في بداية حقبة البرتغالي لويس كاسترو، مدربه السابق، وكان بإمكانه زيادة غلّته التهديفية، لكن جناحه عبد الرحمن غريب أهدر ركلة جزاء. في المقابل، طُرِد بانيجا، لاعب الوسط الشبابي بورقة حمراء مباشرة، ولعِب فريقُه نحو 12 دقيقة من دون قائده.

الهاتريك الوحيد

لاعبٌ وحيدٌ نال امتياز إحراز ثلاثية «هاتريك» في مباراةٍ بين النصر والشباب ضمن دوري المحترفين، هو المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم «الأصفر» سابقًا و«الليوث» حاليًا.

وفعلها حمد الله في 14 فبراير 2020، ضمن النصف الثاني من دوري 19- 2020، وقاد النصر إلى فوزٍ مثير، 4ـ2 في «الملز»، على فريقه الحالي.

وسجّل المغربي ثلاثيته في 14 و82 و90+2، وأكمل الجناح خالد الغنام الرباعية لصالح فريق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في حين أحرز الجناح الكولومبي دانيلو أسبريلا وجوانكا هدفي «الليوث» خلال الشوط الثاني.

ورطة دا سيلفا

سجّلت المواجهات بين الفريقين ضمن دوري المحترفين إشهار الحكام 20 بطاقة حمراء، 13 منها للشباب، مقابل 7 للنصر.

وأول هذه البطاقات طردت خالد راضي، حارس مرمى النصر، بعد مرور 5 دقائق فقط من لقاء الفريقين، في 25 ديسمبر 2009، لحساب النصف الثاني من دوري 09- 2010.

وحاول راضي منع انفراد ناجي مجرشي بمرماه، لكنه أعاق المهاجم الشبابي خارج منطقة الجزاء فطُرِد وغادر أرضية «الملز»، تاركًا فريق المدرب الأوروجوياني جورجي دا سيلفا في نقصٍ عددي طويل المدّة.

وشهِد اللقاء ذاته، الذي انتهى بفوز «الليوث» 3ـ2، طرد المهاجم النصراوي البديل سعود حمود قبل صافرة النهاية، نتيجة تلقيه بطاقتين صفراوين.

وأدخل دا سيلفا الحارس البديل عبد الله العنزي، الذي استقبل أهدافًا من المهاجم ناصر الشمراني والظهيرين عبد الله الشهيل وعبد الله الأسطا. فيما سجّل المهاجم الأرجنتيني فيكتور فيجوروا ثنائية «الأصفر».

صمود شبابي

تغلّب فريق الشباب على نقصٍ عددي مزدوج وهزم النصر 2ـ1، في 5 أكتوبر 2012 على ملعب مدينة الملك فهد الدولي الرياضية، ضمن النصف الأول من دوري 12- 2013.

وتقدم الشباب بهدفين مبكرين لناصر الشمراني والمهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيجالي. وطُرِد زميلهما الظهير حسن معاذ في الدقيقة 19 إثر تلقيه بطاقتين صفراوين. وفي الشوط الثاني، تلقى زميلهم المدافع نايف القاضي بطاقة حمراء مباشرة. مع ذلك، صمد الشبابيون، وحافظوا على نظافة شباكهم حتى الدقيقة 88، التي شهدت هدفًا نصراويًا أحرزه لاعب الوسط الراحل خالد الزيلعي. وانتهت المواجهة بفوز فريق المدرب البلجيكي ميتشيل برودوم 2-1.

إثارة دون أهداف

خيّم التعادل السلبي على ستٍ من المواجهات بين النصر والشباب على صعيد دوري المحترفين. وفي إحداها، عوّضت البطاقات الحمراء غياب فرحة الأهداف صانعةً الإثارة الكروية.

وطُرِد ثلاثة لاعبين من لقاء الفريقين، في 15 مايو 2015، ضمن آخر جولات دوري 14- 2015. وحصل عبد الرحمن الخيبري وعبد الملك الخيبري، لاعبا وسط الشباب، على ورقتين حمراوين، خلال الشوط الثاني، الثانية منهما مباشِرة. ومن النصر، تلقى الظهير خالد الغامدي حمراءَ مباشرة خلال الشوط الأول.

الوقت القاتل

أضاف لقاء الفريقين في 8 أكتوبر 2024 فصلًا مثيرًا إلى سجلّ المواجهات بينهما، بعدما حسم النجم كريستيانو رونالدو النتيجة بهدفٍ، من ركلة جزاء، في الدقيقة السابعة بعد الـ 90 على ملعب «الليوث».

وكان الضيف متقدمًا بهدفٍ للمدافع الإسباني إيميريك لابورت، لكن زميله علي الحسن، لاعب الوسط، الذي دخل بديلًا، أخطأ وسجّل في مرماه في الدقيقة 90، فبدا أن المواجهة في طريقها إلى التعادل بين النصر تحت قيادة الإيطالي ستيفانو بيولي والشباب تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا.

غير أن التشويق الكروي تضاعَف مع حصول عبد الرحمن غريب على ركلة جزاء متأخرة نفذها رونالدو بنجاح وتبِعها احتساب ركلة جزاء لصاحب الأرض سددها عبد الرزاق حمد الله وتصدى لها الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس. وقبل صافرة النهاية، وإعلان فوز الفريق الضيف 2ـ1، طُرِد الفرنسي محمد سيماكان، المدافع النصراوي، ببطاقتين صفراوين فصلت بينهما 7 دقائق فقط.

حمد الله يزور المرميين

أحرز عبد الرزاق حمد الله 5 أهدافٍ في المواجهات بين النصر والشباب، كُلُّها ضمن مسابقة الدوري، بواقع أربعة نصراوية وهدف شبابي.

وعندما التقى الفريقان في 7 مارس 2025، ضمن النصف الثاني من نسخة «روشن» الماضية، سجّل حمد الله في المرمى الأصفر من ركلة جزاء، رافعًا عدد أهدافه ضد فريقه السابق إلى 5، بينها 4 بقميص الاتحاد.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل 2ـ2. وبعد هدف المغربي، ردّ فريق المدرب بيولي بثنائية للجناح أيمن يحيى والنجم رونالدو، انتهى معها الشوط الأول. وفي الثاني، سجّل المدافع محمد الشويرخ هدف الضيوف الثاني، فغادر المدرب التركي فاتح تيريم بنقطةٍ من «الأول بارك».