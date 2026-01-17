مجرشي وكيسيه يعودان إلى قائمة الأهلي

عاد علي مجرشي، والإيفواري فرانك كيسيه، ثنائي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الخلود، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وغاب مجرشي عن المواجهتين الماضيتين أمام الأخدود والتعاون بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال لقاء النصر، 2 يناير الجاري، فيما عاد كيسيه بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا، إذ كان خارج حسابات المدرب الألماني ماتياس يايسله خلال الجولات الخمس الماضية.

واعتمد المدرب الألماني على تشكيل مكون من عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وفي قلبي الدفاع التركي ميريح ديميرال ومحمد بكر، وعلى الظهيرين مجرشي وزكريا هوساوي.

ويحكم خط الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إنزو ميلوت، وكيسيه، وعلى الجناحين البرازيلي ويندرسون جالينو والجزائري رياض محرز، وأمامهما الهداف الإنجليزي إيفان توني.

وقبل المواجهة يملك الأهلي 31 نقطة بالتساوي مع التعاون والنصر خلف الهلال المتصدر بسبع نقاط، بينما يبحث الخلود عن الخروج من سلسلة نتائجه السلبية بعد خسارته آخر مباراتين أمام الاتحاد والأخدود، إذ يحتل المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، و10 خسائر.