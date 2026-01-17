أبها يعزز صدارته بالفوز الخامس تواليا

عزَّز فريق أبها الأول لكرة القدم صدارته لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعد أن كسب نظيره الرائد 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الـ 17.

وبعدما واصل انتفاضته بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، رفع رصيده إلى 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الدرعية، بينما تجمد رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الضيوف عن طريق الغيني زينهو جانو عند الدقيقة الخامسة، وعاد أبها إلى تسجيل التعادل بواسطة الهولندي سيلا سو «45+8».

ونجح البرازيلي مورالها، نجم الفريق الجنوبي، في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة «81»، ليمنحه نقاط المباراة.

ويلاقي أبها نظيره الفيصلي على ملعب الأخير في المجمعة، الأربعاء المقبل، فيما يستضيف الدرعية الطائي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ18.