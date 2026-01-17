الأنوار يحبط العروبة بتعادل قاتل

أحبط فريق الأنوار الأول لكرة القدم ضيفه العروبة، بعد أن فرض عليه تعادلًا قاتلًا 2ـ2 في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعبه في حوطة بني تميم، ضمن الجولة الـ17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح الضيوف النتيجة بهدفٍ سجَّله الفنزويلي داروين جونزاليس عند الدقيقة 11، وبعد 3 دقائق أضاف أبوبكر جونيور الهدف الثاني للعروبة عند الدقيقة 14.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص خالد كعبي النتيجة لصالح الأنوار، لينتهي بتقدم العروبة 2ـ1.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو انتصار العروبة، تقمَّص البرازيلي مارلون سانتوس، لاعب الأنوار، دور البطولة بتسجيله هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليُجنِّب فريقه الخسارة الثامنة في مشواره بالمسابقة.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل الزلفي مع ضيفه العلا سلبًا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14، بينما أضاف العلا نقطة إلى رصيده ليصبح لديه 31 نقطة في المركز الخامس.