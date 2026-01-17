3 ساعات.. زينة.. فهد.. وراشد يُطربون الرياض

احتضن مسرح محمد عبده أرينا، الواقع في بوليفارد سيتي، الجمعة، حفلة موسيقية استمرت ثلاث ساعات، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، بتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى.

وأحيا الليلة الطربية الثلاثي السعوديان راشد الفارس وزينة عماد، والقطري فهد الكبيسي.

وافتتحت الوصلة الطربية الفنانة الشابة زينة عماد، بأغنيتها «وش جرالك»، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، إضافة إلى مجموعة أغنيات من ألبومها الجديد «أنا زينه».

وطلَّ الكبيسي بعد زينة على الجماهير الحاضرة برفقة الفرقة الموسيقية، التي قادها المايسترو تامر فيظي، مقدمًا عددًا من أعماله القديمة والجديدة، منها حبل السوالف، وط صوتك، إلا الموت، قل ليش، سبحان، ليتك معي.

وأخيرًا، اختتم الفارس الليلة الطربية، مستهلًا بأغنيته مقبوله منك، ونعم ألفين، ثم الهوى غلاب، وغيرها من الأعمال الغنائية.