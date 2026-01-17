ديربي مانشستر.. يونايتد يضرب آمال سيتي بثنائية

سدَّد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم ضربة مؤلمة لآمال جاره سيتي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، عندما تغلب عليه السبت بثنائية نظيفة لحساب الجولة الـ 22، في بداية مثالية لمدربه المؤقت مايكل كاريك، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي المقال روبن أموريم.

وسيطر يونايتد على المباراة، لكنه حسم الأمور في الدقائق الـ25 الأخيرة بسبب تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وإلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد، الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر ست مباريات له ضد جاره في جميع المسابقات «3 انتصارات وتعادلان»، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بينما تجمد سيتي عند نقاطه الـ 43 بالمركز الثاني المهدد من أستون فيلا الذي بإمكانه رفع رصيده إلى 46 في حال فوزه الأحد على إيفرتون.

وللمرة الأولى خاض سيتي أربع مباريات متتالية في المسابقة دون تحقيق أي فوز «3 تعادلات وخسارة واحدة» منذ ديسمبر 2024 «تعادلان وخسارتان»، وهي سلسلة تضمنت أيضًا السقوط أمام يونايتد بحسب «أوبتا».

افتتح الكاميروني برايان مبومو العائد من كأس أمم إفريقيا التسجيل «65»، قبل أن يؤمّن الدنماركي باتريك دورجو «76» الفوز الثاني فقط ليونايتد في آخر ثماني مباريات، والأول على جاره في ملعب أولد ترافورد منذ يناير 2023 «2ـ1».

وأبقى كاريك الهدافين السلوفيني بنيامين شيشكو والبرازيلي ماتيوس كونيا على دكة البدلاء وأدخل مبومو والإيفواري أماد ديالو بعد المشاركة في كأس إفريقيا.

كما شارك قلب الدفاع هاري ماجواير أساسيًّا للمرة الأولى منذ شهرين، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عندما ارتطمت رأسيته بالعارضة من مسافة قريبة.

وجاء أول تدخل كبير للحارس الإيطالي منتصف الشوط الأول لإبعاد تسديدة دورجو، ثم هزَّ ديالو وفرنانديز شباكه قبل الاستراحة لكن الحكم ألغاهما للتسلل بعد مراوغتهما للحارس.

وحاول جوارديولا إحياء فريقه بإجراء تبديلين بين الشوطين عبر إدخال نيكو أورايلي والفرنسي ريان شرقي، لكن سيتي تابع نتائجه السيئة أخيرًا بعد ثلاثة تعادلات.

وتألق دوناروما مرة أخرى بتصدٍّ مزدوج مذهل أمام ديالو ثم البرازيلي كازيميرو، قبل أن يشارك سيتي في صنع هدف يونايتد الافتتاحي قبل 25 دقيقة من النهاية.

وأدى تنفيذ شرقي لركلة حرة بشكل سيئ إلى انطلاق هجمة يونايتد المرتدة التي أنهى فرنانديز تمريرتها الحاسمة ليطلق مبومو كرة منخفضة سكنت شباك دوناروما.

وصنع كونيا، بعد دخوله بديلًا، الهدف الثاني عندما استغلَّ دورجو غفلة ريكو لويس، ليضع الكرة في المرمى من القائم البعيد.

وبدا جوارديولا وكأنه يرفع الراية البيضاء عندما أخرج الهداف النرويجي إرلينج هالاند قبل عشر دقائق من النهاية، بهدف الحفاظ على طاقته مع استمرار الفريق في أربع بطولات.

وخاض هالاند، الذي لمس الكرة 14 مرة، 7 مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف من غير ركلات الجزاء في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة له أثناء لعبه مع أحد فرق الدوري الأوروبي الخمسة الكبرى.

وكاد ديالو أن يرفغ غلة يونايتد بعد انفراد بالمرمى قبل أن ترتد كرته من على القائم في الدقيقة 90، ثم ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا لمايسون ماونت سجَّله بلمسته الأولى بعد دخوله بديلًا لفرنانديز بسبب التسلل.