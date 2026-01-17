الفيحاء وضمك يكتبان التعادل السادس

عاد فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى خميس مشيط بتعادل ثمين من أمام مضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المجمعة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، السبت.

وخرج الفريقان بالتعادل السادس في تاريخ مواجهاتهما التاريخية في دوري المحترفين، بعد أن التقيا في 11 مباراة، كسب الفيحاء مباراة وانتصر ضمك في أربع، وحضر التعادل ست مرات.

وتقدم الفيحاء عن طريق الزامبي فاشون ساكالا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26، ونجح ضمك من إدراك التعادل عن طريق عبد الله القحطاني عند الدقيقة 41.

ولم يتذوق الفيحاء الانتصار منذ الجولة الثامنة بعد الفوز على الأخدود بهدفين دون مقابل، 7 نوفمبر الماضي، وكان آخر انتصار لضمك في الجولة الـ 12 بعد الفوز على الأخدود بهدف دون مقابل، 30 ديسمبر الماضي.

ورفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 14 نقطة في المركز الـ 12 من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وسبع خسائر، فيما يأتي ضمك في المركز الـ 15 بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة من انتصار وثمانية تعادلات وست خسائر.