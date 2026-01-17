العُلا تحتضن حفل روائع الأوركسترا السعودية

تنظم هيئة الموسيقى حفل «روائع الأوركسترا السعودية العُلا» تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة، 22 و23 يناير الجاري، في محافظة العُلا.

وطبقًا لبيان هيئة الموسيقى يأتي تنظيم الحفل استمرارًا لرحلة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في حمل الإرث الموسيقي للسعودية إلى أبرز المسارح المحلية والعالمية، وتمثل العُلا محطة مهمة، وتشكل وجهة مهمة في خريطة السياحة الثقافية الدولية، وتحتضن قاعة مرايا الحفل المرتقب.

ويُجسد تنظيم روائع الأوركسترا السعودية في العُلا استمرار الرحلة الإبداعية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في عدد من العواصم والمدن العالمية، حيث حملت الألحان السعودية إلى أعرق المسارح الدولية، وسط تفاعل جماهيري لافت، لتلتقي اليوم بجمهورها في واحدة من أهم مناطق السعودية.

وتعد محافظة العلا إحدى أبرز الوجهات الثقافية والسياحية عالميًّا، بما تحمله من تاريخ ضارب في عمق الحضارة الإنسانية، وإرث ثقافي ممتد لقرون طويلة، جعل منها مقصدًا للسائح الدولي، وملتقى حضاريًّا يعكس ثراء الهوية الثقافية للسعودية، ويجسد مكانتها المتقدمة على خارطة السياحة الثقافية العالمية.

ويشكل اختيار قاعة مرايا لاستضافة هذه التجربة الموسيقية حدثًا مميزًا، حيث تمثل القاعة نموذجًا فريدًا في العمارة المعاصرة، ومسرحًا يعكس التلاقي بين الفن والطبيعة، ويمنح العروض الموسيقية بعدًا بصريًّا استثنائيًّا.

وتسعى هيئة الموسيقى من خلال هذه المحطة إلى تعزيز حضور الموسيقى السعودية، وإبراز التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به السعودية، إلى جانب منح الجمهور المحلي والدولي الموجود في العُلا فرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية تُجسد الهوية السعودية، وتُسهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني.