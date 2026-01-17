بعد الأزمة القلبية.. روما يفسخ عقد بوفي

فسخت إدارة نادي روما الإيطالي، السبت، عقد إدواردو بوفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وذلك بعد أكثر من عام على تعرّضه لأزمة قلبية خلال مباراة في 1 ديسمبر 2024، تمهيدًا لاستئناف مسيرته الاحترافية، المرجّح أن تكون في إنجلترا.

وأصدر نادي العاصمة الإيطالية بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يعلن نادي روما أنه فسخ بالاتفاق المتبادل العقد الذي يربطه بإدواردو بوفي. يبدأ اليوم فصل جديد في مسيرته، دان وراين فريدكين المالكان الأمريكيان، يتمنّيان له كل التوفيق، وسعيدان بقدرته على مواصلة اللعب وتحقيق حلمه على ملاعب كرة القدم».

ولا يستطيع بوفي، صاحب الـ23 عامًا، اللعب مجددًا في إيطاليا، بسبب التشريعات التي تمنع إصدار ترخيص لأيّ رياضي، محترفًا كان أو هاويًا، يحمل جهاز مزيل الرجفان تحت الجلد.

وبحسب الصحافة الإيطالية، يستعد بوفي الذي تخرّج من أكاديمية روما، وخاض 92 مباراة بقميص الفريق سجَّل خلالها أربعة أهداف، للانتقال إلى واتفورد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وتعرّض بوفي لأزمة قلبية في الدقيقة 16 من مباراة فيورنتينا، الذي كان معارًا إليه من روما، أمام إنتر ضمن الدوري الإيطالي، ونُقل بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات فلورنسا وسط صدمة اللاعبين والجمهور في ملعب أرتيميو فرانكي، وبقي في المستشفى 13 يومًا.

وبانتقاله إلى إنجلترا، يسير بوفي على خطى الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرّض بدوره لأزمة قلبية خلال مباراة افتتاح كأس أوروبا صيف 2021 في كوبنهاجن، وزُرع له جهاز مزيل رجفان تحت الجلد، فاضطر إلى فسخ عقده مع إنتر واستأنف مسيرته مطلع 2022.

استعاد إريكسن مستواه مع برينتفورد قبل انتقاله بعد أشهر إلى مانشستر يونايتد، الذي غادره في سبتمبر الماضي إلى فولفسبورج الألماني.