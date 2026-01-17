بثلاثية نيوم.. سيدات النصر يعززن حظوظ التأهل

عزَّز فريق النصر الأول لكرة قدم «سيدات» حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي، بعد تفوقه على نيوم بثلاثية نظيفة، خلال مواجهة ذهاب دور الثمانية التي استضافها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، السبت.

وافتتح الأصفر العاصمي التسجيل مبكرًا عن طريق الفرنسية نسرين بهلولي عند الدقيقة الخامسة، قبل أن تعزز الكونغولية روث كيبوي التقدم بالهدف الثاني «71»، فيما اختتمت التنزانية كلارا لوفانجا التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة «87».

ويتقابل الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب، الجمعة المقبل، على ملعب نادي النصر في الرياض.