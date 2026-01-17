الشباب يتحدى النصر بتشكيل نيوم

يبدأ فريق الشباب الأول لكرة القدم مباراته مع النصر، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، بتشكيل اللقاء الماضي ذاته الذي انتصر فيه على نيوم 3ـ2.

واختار الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد الثاني، والإنجليزي جوش براونهيل، والهولندي ويسلت هويدت، وسعد بالعبيد.

ويجمع خط الوسط بين الفرنسي ياسين عدلي، والسويسري فنسنت سيرو، والإسباني أوناي هيرنانديز، فيما يتمركز الجناح همام الهمامي يمينًا، ونظيره البلجيكي يانيك كاراسكو يسارًا، ويقف البرازيلي كارلوس جونيور مهاجمًا وحيدًا.

وزجَّ ألجواسيل بهذه الأسماء من البداية أمام نيوم أيضًا، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الماضية.

ويحتل الشباب المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من انتصارين و5 تعادلات مقابل 7 هزائم.