فرانكفورت يُناقش مستقبل توبمولر

كشفت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» الرياضية، السبت، عن أنَّ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني سيعقد محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مستقبل دينو توبمولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية أنَّ ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو مع اللجنة الرئيسة لمجلس إدارة النادي.

وأوضحت التقارير ذاتها أنَّ هذه الخطورة تأتي عقب تعادل الفريق أمام فيردر بريمن بنتيجة 3ـ3 في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الدوري الألماني، الجمعة.

وتفادى كروش، عقب اللقاء، الحديث عن أي شيء بشأن مستقبل المدرب توبمولر، قائلًا: «سنناقش هذا الموضوع، ولكن علينا أولًا التأكد من تفادي تكرار مثل هذا الأداء».

ويواجه توبمولر انتقادات عديدة خلال الفترة الأخيرة خاصة بسبب مشاكل الفريق الدفاعي، بعدما استقبل 39 هدفًا في 18 مباراة ببطولة الدوري.

وتراجع فرانكفورت إلى المركز السابع بجدول الترتيب، بعد اكتفائه بفوز وحيد في آخر سبع مباريات، ما يهدد بفقدان فرصة التأهل إلى المسابقات الأوروبية.