المرة الأولى منذ 9 أشهر.. تشكيل النصر يجمع البرازيليين

يجمع تشكيل فريق النصر الأول لكرة القدم في مباراته مع الشباب، السبت، لحساب الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، بين محترفيه البرازيليين الثلاثة في البطولة للمرة الأولى منذ 9 أشهر.

ويتضمّن التشكيل، الذي اختاره المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الثلاثي البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، والجناح ويسلي جاسوفا.

واعتمد النصر على بينتو ومواطنيه أساسيين لآخر مرة في الدوري عندما واجه ضمك، 22 أبريل 2025، لحساب الجولة الـ 29 من نسخة الموسم الماضي.

ويعود بينتو إلى تشكيل النصر لتعويض غياب زميله الأساسي نواف العقيدي، بعد طرده أمام الهلال في الجولة الماضية.

كذلك يغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بداعي تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار أمام الهلال، ومع شغور مكانه دخل ويسلي التشكيل.

وفي حين أتاح الغيابان الإجباريان الفرصة أمام بينتو وويسلي للمشاركة بصفة أساسية، خرج أيمن يحيى من التشكيل بقرار فني لجيسوس، ودخل مكانه سلطان الغنام.

ويجلس أيمن على مقاعد الاحتياط في تبادل للمواقع مع الغنام الذي جلس بديلًا له خلال ديربي الرياض الماضي.

وحافظ 8 لاعبين من تشكيل الديربي على حضورهم في خيارات جيسوس.

ويبدأ النصر المباراة ببينتو، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إنييجو مارتينيز، ونواف بوشل.

وفي الوسط يقف أنجيلو إلى جوار عبد الله الخيبري، فيما يتكوَّن الرباعي الهجومي من الفرنسي كينجسلي كومان، وويسلي جاسوفا، الجناحين الأيمن والأيسر، والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، رأسي الحربة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متخلفًا عن الهلال المتصدر بفارق 7 نقاط.