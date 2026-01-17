ظهور هوساوي والدوسري مع الهلال يتأجل

غادر فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى تبوك، السبت، عشية مباراته مع نيوم في الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، دون مراد هوساوي، لاعب الوسط، وريان الدوسري، حارس المرمى، المنضمّين للتوّ إلى «الأزرق».

وأكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة غياب الثنائي عن رحلة السفر التي تلت إعلان انضمامهما إلى الفريق بساعات، قادمين من الخليج.

وسيبدأ هوساوي والدوسري مشوارهما مع الهلال من الجولة التالية التي سيلاقي فيها الفريق ضيفه الفيحاء في الرياض، الخميس المقبل.

وشددت المصادر على جاهزية اللاعبين لخوض المباراة المقررة على ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال.

ويعود آخر ظهور محلي لهوساوي إلى 28 نوفمبر الماضي في مباراة الخليج مع الخلود لحساب ربع نهائي كأس الملك.

وبعدها شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس العرب، وعقب البطولة لم يخض أي مباراة بقميص الخليج.

أمّا الدوسري فلا يزال بانتظار باكورة مشاركاته على مستوى الفريق الأول بعدما اكتفى باللعب مع الفئات السنية.