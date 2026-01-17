المرة الرابعة.. توني يتكفل بانتصار الأهلي

قاد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى تحقيق فوزٍ ثمين بهدف دون مقابل، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي منذ انضمامه إلى الفريق الجداوي، وكان آخرها خلال مواجهة الخلود مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

وتكفّل توني بحسم اللقاء لصالح فريقه بعدما سجَّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ74، مستثمرًا عرضية متقنة من زميله الفرنسي إنزو ميلوت.

وتكرر هذا السيناريو أربع مرات منذ التحاق توني بالأهلي في صيف الموسم قبل الماضي، إذ سبق له أن قاد الفريق للفوز بهدف وحيد أمام الرياض في الجولة الأخيرة من النسخة الماضية، قبل أن يعيد المشهد ذاته خلال الموسم الجاري أمام فرق نيوم والأخدود والخلود على التوالي.

وخلال الموسم الجاري، خاض توني 14 مباراة بقميص الأهلي، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدفين، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارة واحدة، فيما تجمّد رصيد الخلود عند 12 نقطة بعد تحقيقه 4 انتصارات وتلقيه 11 خسارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الخليج مساء الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ17، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بينما يحل الخلود ضيفًا على الفتح في اليوم ذاته على ملعب ميدان تمويل الأولى.