بهدف القائد.. إنتر يكسب أودينيزي ويعزز الصدارة

عزَّز فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب الدوري بفوزه على مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، السبت، لحساب الجولة الـ 21.

ورفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن جاره ميلان، الذي تنتظره مباراة الأحد أمام ضيفه ليتشي لحساب المرحلة نفسها.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر وقائده، في الدقيقة 20، مانحًا بذلك فريقه الانتصار الثامن في المواجهات التسع الأخيرة في الدوري، مقابل تعادل واحد ومن دون خسارة منذ السقوط أمام ميلان بالذات في 23 نوفمبر، ضمن المرحلة الـ 12.

أحكم إنتر سيطرته بشكل كامل على الشوط الأول استحواذًا على الكرة «73 في المائة مقابل 27»، وصناعة الفرص إذ سدَّد تسع كرات، منها أربع على المرمى، مقابل واحدة لأصحاب الأرض على المرمى.

وكان قريبًا من ترجمة هذه السيطرة هدفًا عبر المنفرد مارتينيز في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس النيجيري مادوكا أوكويي منعه من ذلك.

وفي الدقيقة 20، مرَّر البولندي بيوتر جيلينسكي كرة إلى الشاب فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو داخل منطقة الجزاء، فحوَّلها الأخير بكعب القدم إلى مارتينيز الذي راوغ أكثر من لاعب قبل إسكانها أرضية إلى يسار أوكويي.

وهو الهدف الـ 11 للدولي الأرجنتيني في صدارة ترتيب الهدافين، والـ 15 ضمن كافة المسابقات.