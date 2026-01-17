بالضربة الثامنة.. الأهلي يجدد مواعيد فارق الهدف

كرَّر فريق الأهلي الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته بفارق هدف واحد خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، وذلك بعد فوزه على الخلود 1ـ0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

وأظهر رصيد نتائج الأهلي الموسم الجاري أنَّ الفريق حسم 8 من أصل 10 انتصارات في الدوري بفارق هدف، ليعد أكثر الفرق تحقيقًا لهذا النوع من النتائج خلال الموسم الجاري، وذلك وفق الأرقام المسجلة حتى الجولة الـ 16.

وجاءت انتصارات الأهلي بفارق هدف أمام نيوم والنجمة والاتحاد والأخدود بنتيجة «1ـ0»، فيما فاز على القادسية والتعاون بنتيجة «2ـ1»، وتغلب على النصر بنتيجة «3ـ2»، إضافة إلى فوزه الأخير على الخلود بهدف دون رد.

وتكفّل توني بحسم لقاء الخلود لصالح فريقه، بعدما سجَّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ74، مستثمرًا عرضية متقنة من زميله الفرنسي إنزو ميلوت.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارة واحدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الخليج، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 17، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.