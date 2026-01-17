الـ «VAR» تنقذ دورتموند من باولي.. وسقوط ليفركوزن وماينز

نجا فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم من فخ ضيفه سانت باولي، متذيل الترتيب، بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء سدَّدها قائده إيمري تشان، ليخرج فائزًا 3ـ2، السبت، لحساب الجولة الـ 18 من الدوري المحلي.

وبدا أنَّ دورتموند يتجه لتحقيق انتصار سهل على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» وأمام جماهيره بتقدمه بهدفي يوليان برانت «45+1» وكريم أدييمي «54»، إلّا أنَّ سانت باولي فاجأ مضيفه بهدفين في غضون 10 دقائق سجَّلهما الأمريكي جيمس ساندز «62» والبديل الإنجليزي ريكي-جايد جونز «72».

في اللحظات الأخيرة، أشار حكم الفيديو المساعد «VAR» إلى خطأ على البديل المهاجم ماكسيميليان باير، بعدما احتسبه الحكم خارج المنطقة المحرمة، ما أدى إلى حصول دورتموند على ركلة جزاء نفذها قائده دجان بنجاح، مانحًا النقاط الثلاث لفريقه «90+6».

ورفع دورتموند، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما فاز على فيردر بريمن 3ـ0 المرحلة الماضية، رصيده في المركز الثاني إلى 39 نقطة متأخرًا بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، الذي بإمكانه إعادة الفارق إلى 11 في حال فوزه على مضيفه لايبزيج الرابع في وقت لاحق في قمة مباريات هذه المرحلة.

في المقابل، مُني سانت باولي بخسارته الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فولفسبورج 1ـ2 في المرحلة الماضية، والـ11 الموسم الجاري، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ 18 الأخير، بفارق الأهداف عن وصيفه في القاع ماينز.

وفي باقي المباريات التي لعبت السبت تغلب كولون 2ـ1 على ضيفه ماينز. تقدم الفريق الزائر بهدف ستيفان بيل «29»، وردَّ المضيف بهدفي البديل راجنار أخي «56 و85».

وحقق هوفنهايم انتصاره الثاني على التوالي، وجاء على حساب ضيفه باير ليفركوزن بهدف الهولندي فوتر برجر في الدقيقة التاسعة.

وصعد هوفنهايم الذي سحق بوروسيا مونشنجلادباخ 5ـ1 في المرحلة الماضية للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 33 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن لايبزيج.

كما تعادل فولفسبورج مع ضيفه هايدنهايم 1ـ1، سجَّل أدريان بيك للفريق المضيف «45+1»، وعادل موريتس ينتس «80» لأصحاب الأرض.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 12، فيما يقبع هايدنهايم في المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة هامبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بمواجهتي شتوتجارت وأونيون برلين، وأوجسبورج مع فرايبورج.