الرئيسية / الكرة السعودية

«العكسية».. الشباب يعاني مجددا والنصر يلتحق بالمتضررين

سعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، في مواجهة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، خلال مباراة الفريقين، السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي تصوير: عبد الرحمن السالم
الرياض ـ الرياضية 2026.01.17 | 09:25 pm

ألحق لقاء فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الشباب، السبت، الكتيبة الصفراء بلائحة المتضررين من الأهداف العكسية في دوري روشن السعودي، فيما جدد معاناة «الليوث» منها.
وشهد الشوط الأول من المباراة إحراز سعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، والفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، هدفين عكسيين في الدقيقتين 2 و31.
وأصبح بالعبيد ثاني لاعب شبابي يسجل في مرماه ضمن منافسات نسخة الدوري الجارية، بعد زميله الهولندي ويسلي هويدت، قلب الدفاع، الذي منح ضمك هدفًا خلال الجولة السادسة، في مباراة انتهت بالتعادل 1ـ1.
أمّا النصر فلم تهتز شباكه بتوقيع لاعبيه في نسخة الدوري الجارية قبل الهدف العكسي لسيماكان خلال الجولة الـ 16.
وارتفع عدد الأهداف العكسية في الدوري إلى 16، سُجلت بواسطة 15 اسمًا مختلفًا، بينهم لاعب واحد أحرز هدفين هو النيجيري ويليم تروست إيكونج، مدافع الخلود.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
اقرأ أكثر عن: النصر الشباب دوري روشن السعودي