«العكسية».. الشباب يعاني مجددا والنصر يلتحق بالمتضررين

ألحق لقاء فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الشباب، السبت، الكتيبة الصفراء بلائحة المتضررين من الأهداف العكسية في دوري روشن السعودي، فيما جدد معاناة «الليوث» منها.

وشهد الشوط الأول من المباراة إحراز سعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، والفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، هدفين عكسيين في الدقيقتين 2 و31.

وأصبح بالعبيد ثاني لاعب شبابي يسجل في مرماه ضمن منافسات نسخة الدوري الجارية، بعد زميله الهولندي ويسلي هويدت، قلب الدفاع، الذي منح ضمك هدفًا خلال الجولة السادسة، في مباراة انتهت بالتعادل 1ـ1.

أمّا النصر فلم تهتز شباكه بتوقيع لاعبيه في نسخة الدوري الجارية قبل الهدف العكسي لسيماكان خلال الجولة الـ 16.

وارتفع عدد الأهداف العكسية في الدوري إلى 16، سُجلت بواسطة 15 اسمًا مختلفًا، بينهم لاعب واحد أحرز هدفين هو النيجيري ويليم تروست إيكونج، مدافع الخلود.