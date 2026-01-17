طائرة الأهلي تتمسك بالصدارة.. والعُلا يسقط النصر

حافظ فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة على صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الخويلدية 3ـ2 في صالة الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، ضمن الجولة الثامنة، السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في قمة الترتيب، فيما بقي الخويلدية في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وفي الرياض، تجاوز الهلال الابتسام 3ـ0 بصالة نادي الهلال، رافعًا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما ظلَّ الابتسام في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

وفي الأحساء، نجح الاتحاد في كسب الفتح 3ـ1 في صالة الأخير، ليصل إلى 15 نقطة محافظًا على المركز الثالث، بينما بقي الفتح في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وفي صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة، خطف العُلا فوزًا مثيرًا على النصر 3ـ2، ليحصد العلا نقطتين ويرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما نال النصر نقطة واحدة ليبقى في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة بثلاث مواجهات، عندما يستضيف الاتحاد فريق الابتسام في جدة، ويحل الأهلي ضيفًا على النصر في الرياض، بينما يستقبل الفتح نظيره الخويلدية في الأحساء، على أن تُختتم المواجهات بلقاء العلا والهلال بصالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة.