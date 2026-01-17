ثلاثية نصراوية في الشباب تجدد أفضل سلسلة صفراء

هزم فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفه الشباب على ملعب «الأول بارك» في الرياض بنتيجة 3ـ2، السبت، لحساب الجولة الـ 16 من «روشن»، مواصلًا سلسلة اللا هزيمة أمام «الليوث» لمباراة ثامنة على التوالي بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين، وهو ما يتكرر للمرة الثانية عبر تاريخ البطولة التي استحدثت صيف 2008.

وتقدم النصر أولًا بهدفين، ثم أدرك الشباب التعادل، قبل نجاح «الأصفر» في تسجيل هدف حسم المباراة والنقاط الثلاث.

وبدأ الشريط بهدف عكسي لسعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، في الدقيقة الثانية، ثمّ ضاعف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان تقدم النصر مسجلًا الهدف الثاني لفريقه في ثامن دقائق المباراة.

وقلص الضيوف الفارق بهدف عكسي سجّله الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، في الدقيقة 31، ثم تعادلوا عن طريق المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 53.

ومنذ الدقيقة 67 اضطر الشباب إلى إكمال المباراة منقوصًا بسبب طرد السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسطه، لنيله بطاقتين صفراوين خلال 6 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 76، أحرز عبد الرحمن غريب، جناح النصر، هدف الفوز لفريقه، بعد دخوله الملعب بـ 11 دقيقة، بدلًا من زميله البرازيلي ويسلي جاسوفا.

ولم يخسر النصر أمام الشباب في الدوري منذ خروجه مهزومًا 0ـ1 من مباراة الفريقين بتاريخ 5 نوفمبر 2021.

وبعد تلك الهزيمة، حقق 6 انتصارات على منافسه، وتعادل معه مرتين، ولم يخسر.

وسبق للنصر إحراز سلسلة مماثلة من 8 مباريات متتالية دون خسارة أمام الشباب في «المحترفين» بين عامي 2016 و2020، محققًا 6 انتصارات وتعادلين أيضًا.

وتبقى السلسلة الأفضل بحوزة الشباب الذي تفادى الهزيمة أمام النصر في أول 10 مباريات بينهما ضمن بطولة دوري المحترفين.

وعاد الأصفر إلى مسار الانتصارات بعد تعادل و3 هزائم في الجولات الأربع الماضية، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، مستعيدًا وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث.

وتقلص الفارق بين النصر والهلال المتصدر إلى 4 نقاط، قبل خوض «الأزرق» مباراته ضمن الجولة أمام نيوم.

أمّا الشباب فعاد إلى دوامة الهزائم بعد انتصار على نيوم في الجولة الماضية، وتجمد رصيده عند 11 نقطة، محتلًا المركز الـ 14.