بالخسارة التاسعة.. وست هام يعمق جرح توتنام

سقط فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم على ملعبه بالخسارة 1ـ 2 أمام وست هام يونايتد في ديربي لندني، لحساب الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

تقدم وست هام بهدف كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 15، ورد توتنام بهدف قائده كريستيان روميرو «64» قبل أن يسجل كالوم ويلسون هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذه هي الخسارة التاسعة لتوتنام، والثانية في آخر خمس جولات في الدوري، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ 14، لتزيد التكهنات بشأن مصير مدربه الدنماركي توماس فرانك.

أما وست هام فانتزع ثلاث نقاط ثمينة، وكسر سلسلة من 10 مباريات بلا انتصار، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 18، وسط مساعيه الجادة للهروب من شبح الهبوط.

كما فاز سندرلاند على ضيفه كريستال بالاس 2ـ1. لم يحافظ بالاس على تقدمه بهدف ييرمي بينو «30» ليرد سندرلاند بهدفي إنزو لو في وبريان بروبي في الدقيقتين 33 و71.

ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الـ 13.

وفي مواجهة أخرى، أسقط ليدز يونايتد ضيفه فولهام بهدف وحيد سجله لوكاس نميشا «91». ورفع ليدز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 16، بينما بقى فولهام في العاشر بـ 31 نقطة.