ألجواسيل: الهويش تعمد طرد سيرو.. ومنح النصر الفوز

اتّهم الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الحكم محمد الهويش بتعمُّد طرد السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسط «الليوث»، خلال مباراتهم مع النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، ملقيًا بمسؤولية الخسارة على الحكم الدولي.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت نصراوية بنتيجة 3ـ2 قال ألجواسيل: «يوجد نقطة تجعلني حزينًا، مستاء جدًا مع احترامي للنصر، ولكل لاعبيه، نعم هم جيدون، لكن من جعلهم ينتصرون هو الحكم».

وأضاف: «حينما كان الفريقان متساويين، جميعكم شاهد كيف كانت الأمور».

وتابع: «ما حدث هو قلة احترام للشباب ولاعبيه، وغدًا سنجتمع مع لجنة الحكام، وصراحة لا أعلم ماذا أفعل، لكن ما حدث كان ظلمًا واضحًا».

وأردف: «ليست مشكلة سيكولوجية «نفسية»، أخبروني ما خطأ اللاعبين؟ الحكم تعمَّد طرد لاعب منا، المشكلة كانت في الحكم».

واستطرد: «في مباريات كثيرة الشباب بدأ بصورة جيدة، أمام الاتحاد، والقادسية، والتعاون، واليوم النصر فقط دخل أفضل منا، لكن لا تنسوا حصوله على يومين أكثر منّا للتحضير».

وأبان: «الأهداف كانت مفاجئة، وعدنا وعادت روحنا المعنوية، وبعد الطرد لم نستطع تسجيل الهدف الثالث للفوز، والحكم تعمد طرد لاعب من الفريق، وهذا منعنا من الفوز بالمباراة».

وواصل هجومه قائلًا: «أتذكر سؤال البارحة في المؤتمر الصحافي عن التحكيم، وأتفق. اليوم شاهدت النتيجة، الحكم أضر بنا».

وأكمل: «أنا أول من اعترف بارتكابنا أخطاء، ولم نبدأ جيدًا، وتحملنا المسؤولية عن أخطاء اللاعبين في بداية المباراة، لكن بعدها، فريقنا كان جيدًا وعدنا وسجلنا هدفين، وفي فترات كثيرة كنا أفضل من النصر، وبعدها، شاهدتم ما عانيناه».

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول ما يعنيه بكون الهويش تعمّد طرد لاعب الشباب، أوضح ألجواسيل: «قلت ما رأيته في الملعب، والجميع شاهد ذلك، سيرو طُرِد بسبب خطأ لم يرتكبه من الأساس، لم يكن خطأ، لم يكن خطأ، فما بالك بأن يعاقب عليه بالطرد».

واختتم حديثه قائلًا للإعلاميين الحاضرين: «سامحوني إذا فقدت أعصابي على أحد منكم، ليس لدي أي شيء ضد أحد ولا ضد النصر».

وعاد الشباب إلى دوامة الهزائم بعد انتصاره على نيوم في الجولة الماضية، وتجمد رصيده عند 11 نقطة، محتلًا المركز الـ 14.