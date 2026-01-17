سيدات العلا يكتسحن شعلة الشرقية بسباعية

اقترب فريق العلا الأول لكرة القدم للسيدات من حجز بطاقة العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد السعودي، بعدما كسب شعلة الشرقية بسباعية نظيفة، خلال مواجهة ذهاب دور ربع النهائي، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الخبر، السبت.

وافتتح العلا التسجيل مبكرًا بهدف عكسي في الدقيقة الأولى، قبل أن تضيف الكاميرونية بيلا روز الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني، وسّع العلا الفارق بالهدف الثالث عن طريق صفاء قدور في الدقيقة «48»، ثم عززت نورس الخالدي التقدم بالهدف الرابع بعد دقيقة واحدة.

وواصل تفوقه، إذ أحرزت البوسنية سيلما كابيتانوفيتش الهدف الخامس عند الدقيقة «57»، قبل أن تعود الكاميرونية بيلا روز لتسجيل الهدف السادس في الدقيقة «85»، فيما اختتمت رغد الصالح مهرجان الأهداف بالهدف السابع عند الدقيقة «87».

ويتقابل الفريقان في مواجهة الإياب السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.