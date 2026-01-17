رفض هدية يونايتد.. أرسنال يتعثر في نوتنجهام

فرط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم في فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي، واكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه نوتنجهام فوريست، السبت، لحساب الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

وكان سيتي، ثاني جدول الترتيب، سقط بثنائية نظيفة أمام مضيفه وجاره يونايتد، ليحصل أرسنال على فرصة ثمينة للابتعاد أكثر في الصدارة، والمضي قدمًا نحو لقب غائب عن خزانته منذ 2004.

حصل أرسنال على ثماني محاولات هجومية منها ثلاث على مرمى منافسه، لكن لاعبيه فشلوا في هز الشباك، ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده إلى 50، بينما انتزع نوتنجهام فوريست نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الـ 17.

وبإمكان أستون فيلا، ثالث جدول الترتيب بـ 43 نقطة، تقليص الفارق مع أرسنال إلى 4 نقاط في حال فوزه الأحد على ضيفه إيفرتون.

ويستعد أرسنال لاختبارين من العيار الثقيل خلال أسبوع، حيث سيحل ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم يستقبل مانشستر يونايتد، الأحد، في الجولة القادمة من الدوري الممتاز.