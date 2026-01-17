جيسوس: لا تدخلوا الكلمات في فمي

شرح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ماذا كان يعنيه بتصريح «قوة الهلال»، مطالبًا بألا يساء فهمه، فيما وصف الفوز على الشباب، السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، بالمهم بعد سلسلة النتائج السلبية.

وخلال مؤتمر صحافي تلا الانتصار على «الليوث» 3ـ2 قال جيسوس: «كان من المهم الفوز وتحقيق النقاط الثلاث على ملعبنا بعد سلسلة النتائج السلبية، وهذه كانت مباراة ديربي وهي مواجهات صعبة دومًا».

وأضاف: «مركز الشباب ليس جيدًا، ولا يناسب حجم لاعبيه. دخلنا المباراة بقوة لمدة 20 دقيقة، وأحرزنا هدفين، والحقيقة ليس دخولنا فقط هو الذي ساعدنا في تسجيلهما، بل دعم جماهيرنا، وما أردناه حققناه وهو الفوز بالنقاط الثلاث، وهذا أهم شيء».

وعن تصريحه في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الذي أشار فيه إلى امتلاك الهلال «قوة» تساعده خارج الملعب أوضح: «أوّلًا، المسؤولية على عاتقي كبيرة، النصر فريق ينافس على الدوري بجدية، لكنني لم أنس أعوامي الثلاثة في الهلال التي فزنا فيها بالكثير، وأنا شكور، ولم أقلل من قيمة فريقي السابق. أحب الكرة السعودية، وكرة القدم هنا تطورت في الفترة الأخيرة وبصورة ملحوظة، وهذا شيء جميل».

وتابع: «لا أريد أن يؤول الآخرون حديثي ويفسرونه بأشياء لم أقلها. أشكر الهلال على تدريبي لهم، وأنا الآن أدافع عن ألوان النصر، وأتمنى ألا تُدخل الناس الكلمات في فمي. أطلب الاحترام».

وواصل: «فزت بالكثير هنا، وممتن لأنني وجدت الاحترام في السعودية، وأطالب بالاحترام أيضًا حتى آخر يوم لي هنا».

وعاد للحديث عن المباراة قائلًا: «بعد هزيمة الهلال، انتظرت دعم الجماهير التي حضرت اليوم، ودعمتنا، ونحن ننافس على البطولة حتى الرمق الأخير».

وقيّم تأثير تبديلاته قائلًا: «عبد الرحمن غريب وسعد الناصر ظهرا جيدًا عندما أشركتهما، تحديدًا غريب في الجهة اليسرى، دخل وساعد الفريق على الفوز، وهو عائد للتو من إصابة، وتحدثت معه قبل المباراة، وقلت له سأشركك.. وسيكون مهمًا لنا في المستقبل».

وفتح الباب أمام استمرار اللاعب في الفريق قائلًا: «قرار بقائه يخصّه. كل شيء بيده إذا أراد البقاء في النصر. لديه عقد حتى نهاية مايو، والأهم أنه موجود، ولديه إنتاجية جيدة، وآمل استمراره على أدائه الحالي».

وحلّل ما يريده من سوق الانتقالات الشتوية الجارية قائلًا: «ليس لدينا شواغر للاعبين الأجانب، وماديًا الأمور ليست سهلة، أريد تغيير 2-3 لاعبين، وكل المدربين يريدون تعزيز فرقهم في هذه الفترة، لكن القدرات المادية لا تسمح».

واستدرك: «لكن أنا سعيد من مردود الفريق حتى الآن، ونريد إكمال الدوري كما بدأنا في أول 10 مباريات، وننافس كذلك على البطولة الآسيوية».

ودافع عن أسلوب الدفاع المتقدم الذي يطبقه بالقول: «المباراة لم تكن سهلة لأننا لعبنا ضد خصم صعب، والهدفان لم يأتيا من أخطاء، نواف بوشل انزلق في الهدف الأول، وإنييجو في الثاني، ولا أعلم ما الحذاء الذي استخدمه، لكننا لعبنا أمام فريق قوي، وموقعه في جدول الترتيب لا يعكس مستواه، الأهم أننا نريد الاستمرار على وتيرة الانتصارات».

وحول عدم استفادة الفريق من الكرات الثابتة أبان: «صحيح، نحتاج للتحسن فيها، نملك أحد أفضل اللاعبين الذين يسددون هذه الكرات وهو رونالدو، ولم يوفق أخيرًا، ولا ننسى، سجلنا الهدف الثالث بدايةً من ركلة زاوية، لكم أؤيد حاجتنا للتحسن فيها أكثر».