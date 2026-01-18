حارسة الهلال.. أفضل رياضية في «جوي أواردز 2026»

سطّرت الدولية ليلى القحطاني، حارسة مرمى فريق الهلال الأول لكرة قدم السيدات، اسمها ضمن الفائزات في حفل «جوي أواردز 2026» بنسخته السادسة، بعد تتويجها بجائزة أفضل رياضية.

وتفوقت القحطاني على مواطنتها لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب، والسباحة الفلسطينية فاليري ترزي، إضافة إلى لاعبة التنس السعودية هينة منهاس.

ومثّلت ليلى نادي الرياض خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، قبل أن تنتقل إلى نادي اليمامة، حيث حققت معه لقب بطولة الصالات، كما نالت جائزة أفضل لاعبة في البطولة عام 2023.

وأسهمت في تحقيق المركز الثالث لفريق الشباب بعد الاستحواذ على اليمامة خلال النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات.

ووقّع الهلال مع القحطاني في الموسم الجاري، إذ خاضت معه سبع مباريات، قبل أن تتعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدتها عن استكمال الموسم، رغم تتويجها بجائزة أفضل لاعبة خلال سبتمبر الماضي.

كما حققت القحطاني مع المنتخب السعودي الأول للسيدات لقب البطولة الودية عام 2023.

وتعيش ليلى وسط عائلة ترتبط بشكل كبير بـ«الساحرة» المستديرة، إذ تمثل شقيقتها العنود القحطاني فريق النصر لكرة السلة كما تمثل منتخب السيدات السعودي.