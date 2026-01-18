قبل سيرو.. 12 شبابيا طردوا أمام النصر

أصبح السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، الاسم الـ 13 في قائمة المطرودين من صفوف «الليوث» خلال مواجهات النصر، ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وغادر سيرو مطرودًا خلال مباراة فريقه مع النصر، السبت، لحساب الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، بعد نيله بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 61 و67.

وقبل السويسري، طُرد 12 لاعبًا من الشباب أمام النصر في دوري المحترفين، أحدهم حسن معاذ، الوحيد الذي غادر مرتين بالبطاقة الحمراء.

وإلى جانب معاذ، أقصي أمام «الأصفر» كل من عبد الله رديف، وعبد الله الفهد، وعبد الرحمن الخيبري، وعبد الملك الخيبري، وعبد الله شهيل، ونايف القاضي، وزيد المولد، فضلًا عن الأرجنتيني إيفر بانيجا، والسنغالي ماكيتي ديوب، والجزائري جمال بلعمري، والكوري كواك تاي هوي من الأجانب.

وطُرِد من الفريق الشبابي لاعبان، خلال مباراة واحدة له مع النصر، مرتين، بينما توزّعت بقية الحالات على لقاءات منفصلة.

وانتهت المواجهة الأحدث بين الطرفين في دوري المحترفين بخسارة الشباب 2ـ3 على ملعب «الأول بارك»، معقل النصر.