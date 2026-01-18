الشباب: الهويش له مواقف سابقة.. ونتساءل عن معايير الاختيار

أصدرت إدارة نادي الشباب بيانًا استنكرت فيه ما سمّته الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي حدثت خلال لقاءات الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، وآخرها أمام النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 16، مبدية استغرابها من إسناد مباريات «الليوث» إلى طواقم تحكيمية «كانت لها مواقف مؤثرة وسلبية مع الفريق في مواسم ماضية»، ومنهم محمد الهويش، الذي أدار مواجهة «الأصفر».

وذكرت في البيان: «تعبر إدارة نادي الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية. وقد طالت هذه الأخطاء عددًا من المباريات، من أبرزها مواجهة نادي التعاون، إضافة إلى الأخطاء التي رافقت مواجهة اليوم أمام نادي النصر، والتي كان لها أثر مباشر في تغيير مجريات المباراة ونتيجتها».

وأضافت: «وقد سبق أن خاطبت إدارة النادي لجنة الحكام بعد مباراة التعاون، مبدية استياءها من القرارات التحكيمية التي طالت الفريق، ومطالبة بمراجعة القرارات المؤثرة التي غيرت مجرى المباراة، إلى جانب تأكيد رغبة النادي في عدم تكليف الحكم وطاقمه بقيادة أي مواجهات مقبلة للفريق».

وتابعت: «كما تبدي الإدارة استغرابها من استمرار تكليف طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف مؤثرة وسلبية مع الفريق في مواسم ماضية، ومنهم حكم مباراة اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير اختيار الحكام، خصوصًا في ظل أهمية المرحلة الحالية والحاجة الملحة لرفع جودة المنظومة التحكيمية بما ينسجم مع تطلعات تطوير المنافسة».

وواصلت: «تؤكد إدارة النادي أن الفريق مقبل على مباريات مصيرية خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب أعلى درجات العدالة والحياد في القرارات التحكيمية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المنافسة».

وختامًا، أكدت إدارة الشباب: «وعليه، ستتقدم إدارة النادي بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام تطلب من خلاله عدم إسناد مباريات الفريق المقبلة إلى أي طواقم تحكيمية سبق أن كانت محل اعتراض من قبل النادي خلال الفترات الماضية، كما تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بلاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات جماهير النادي».

وعاد الشباب إلى دوامة الهزائم، وتجمد رصيده عند 11 نقطة، محتلًا المركز الـ 14.