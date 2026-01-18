أمام الشباب.. عادات رونالدو تتوقف
البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، يتأهب لتسلم الكرة أمام أنظار الفرنسي ياسين عدلي ومحمد الثاني، لاعبي الشباب، خلال مباراة الفريقين، السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان
الرياض ـ الرياضية 2026.01.18 | 01:22 am
أفلت البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراة أمام الشباب دون تسجيل بعدما أحرز هدفًا واحدًا على الأقل في كل لقاء سابق خاضه ضد «الليوث» ضمن بطولة دوري المحترفين.
وغاب رونالدو تهديفيًا في المباراة التي أنهاها النصر فائزًا على الشباب 3ـ2، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.
وقبل هذه المباراة، لعب «الدون» 5 لقاءات أمام الشباب في الدوري وسجل 6 أهداف.
وأحرز هدفين في مباراة واحدة، بينما توزعت بقية أهدافه على المباريات الأربع الأخرى.
وفي المواجهة الأحدث، عجز البرتغالي عن زيارة مرمى الفريق العاصمي خلافًا لجميع المباريات الخمس السابقة.
وخاض «صاروخ ماديرا» 19 مباراة مع النصر خلال الموسم الجاري محليًا وخارجيًا، وسجل 16 هدفًا، وصنع 3 أخرى.